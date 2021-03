I rappresentanti del personale delle Officine FFS di Bellinzona non si fidano della direzione aziendale, non mollano la presa e per la terza volta in poco più di un mese hanno convocato la stampa. Dopo che a fine febbraio avevano espresso la loro preoccupazione per quello che era stato definito un «effetto domino» nello stabilimento cittadino a seguito della dismissione anticipata dei treni merci, e che a metà marzo avevano denunciato la situazione degli interinali (ritenuti troppi e per altro sottopagati), oggi hanno preso posizione su quanto emerso una settimana fa, ovvero che le FFS intenderebbero aumentare da 200-230 ad almeno 300 gli impieghi nella futura sede di Castione. Oltre a biasimare la modalità dell’annuncio, che contravverrebbe agli accordi essendo stati by-passati i collaboratori, la Commissione allargata del personale vuole vederci più chiaro. Chiede quindi alla direzione aziendale di bloccare ogni altra iniziativa almeno fino al 30 aprile, quando è stata fissato un incontro della Piattaforma di dialogo tra le parti. E pone una serie di domande, tra cui quella relativa alla tempistica del recente annuncio avvenuto - sottolineano - in piena campagna elettorale e per altro affidato in parte ad un comunicato del PLR bellinzonese.