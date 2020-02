«Più sacchetti per i bisogni dei cani»

«A Camorino i cestini e i sacchetti per raccogliere i bisogni dei cani sono introvabili a tutt’oggi, e a Giubiasco, purtroppo, sono notevolmente diminuiti e spesso nascosti, oppure sono stati tolti da un posto per metterli in un altro. E a Bellinzona? Sono nascosti... o mancanti?». A chiederselo e a chiederlo è l’ex deputata leghista Patrizia Ramsauer, residente a Giubiasco, che lancia una petizione all’indirizzo dell’autorità comunale cittadina. La richiesta, in sostanza, è di aumentare la rete di cestini su tutto il territorio e anche la disponibilità (e visibilità) degli appositi sacchetti in cui i detentori di cani possono raccogliere le feci dei propri animali. «Con la grande Bellinzona è noto a tutti che diverse cose sono notevolmente peggiorate», commenta Ramsauer sollecitando un intervento su questo tema specifico. «I cestini per i rifiuti e anche per i sacchetti per i cani sono stracolmi già il venerdì sera di rifiuti diversi, scatole vuote di pizza e altri scarti», aggiunge invocando una migliore gestione.