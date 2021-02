Dopo l’Unità di sinistra, a Bellinzona anche il Partito liberale radicale ha confermato oggi le candidature per le elezioni comunali del 18 aprile prossimo, quando le due liste dovranno difendere complessivamente ben 5 seggi su 7 in Municipio. La lista liberale radicale per il Municipio, a differenza di altri partiti, non sarà una fotocopia di quella presentata un anno quando le elezioni erano poi state annullate per l’emergenza sanitaria in corso: per motivi vari i candidati saranno diversi per tre settimi. La lista è stata avallata dalla base espressasi per via circolare: lo spoglio dei voti si è svolto oggi davanti ad un notaio, comunica la sezione presieduta da Marco Nobile. Sono pervenute in tutto 144 schede su 179 schede inoltrate: tra queste 142 schede risultavano valide e 2 nulle. «Tutte le trattande sono state approvate a larga maggioranza, confermando in particolare la squadra per il Municipio».