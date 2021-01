PLR di Riviera pronto alla sfida elettorale

I liberali radicali di Riviera sono pronti per il 18 aprile. In vista delle imminenti elezioni comunali stasera, venerdì, l’assemblea ha approvato in streaming le liste proposte dal comitato sezionale. Per la corsa al Municipio ci saranno entrambi gli uscenti: il sindaco Alberto Pellanda (Osogna) e il municipale Ivan Falconi (Cresciano). Completano la rosa Adriano Alari (di Cresciano, già candidato al Gran Consiglio), Antonio Bolla (pure di Cresciano), Reto Giannini (di Osogna, consigliere comunale in carica), il presidente sezionale Giorgio Rosselli (di Lodrino) e Luca Trisconi (di Iragna dove è stato municipale, attuale consigliere comunale). «Si presentano all’elettorato due liste complete con il chiaro obiettivo di riconfermare i due seggi al Municipio e i dieci seggi in Consiglio Comunale» sottolinea il presidente sezionale Giorgio Rosselli.

In 31 per il Legislativo

Trentuno i nomi per il Legislativo. Adriano Alari, Pierbattista Alari, Antonio Bolla, Ivan Falconi, Lilia Falconi e Adam Ribaudo di Cresciano; Andrea Pironaci, Giorgia Pironaci e Ginevra Trisconi di Iragna; Patrick Bignasca, Damiano Del Biaggio, Giovanni Pedretti, Giorgio Rosselli, Enea Rossetti e Zeno Somaini di Lodrino; Rolando Bulloni, Mario Colangelo, Aron Ghiringhelli, Reto Giannini, Walter Kaufmann, Teodoro Matozzo, Alessandro Moro, Delia Pellanda, Lucia Pellanda, Patrizio Pellanda, Peric Ivana, Peric Radisa, Luca Piazzini, Raul Reali, Yuri Tallarini e Leonardo Vananti di Osogna.

«Fattore età e quartieri rappresentati»

«Il lavoro profuso l’anno scorso per la composizioni delle liste e la campagna elettorale delle elezioni 2020 poi annullate causa pandemia non è stato vano» sottolinea ancora il presidente. Durante la ricerca dei candidati, oltre che alla motivazione degli stessi, è stata data importanza alla rappresentatività della popolazione, partendo dal fattore età: «I nostri numerosi giovani presenti in lista, aumentati rispetto all’anno scorso, sono un importante valore aggiunto alla compagine per il Consiglio comunale». Per altro gli stessi giovani lo scorso anno si sono organizzati in una sotto sezione, che è nel frattempo cresciuta: «Ciò è di fondamentale importanza, sia al fine di avere uno sguardo fresco sui problemi comunali, sia per garantire una continuità ed il necessario ricambio generazionale all’interno del partito». Nella composizione delle liste «un occhio di riguardo è stato inoltre dato da una equa rappresentanza dei quartieri».

Si dibatte online

«Anche durante la prossima legislatura il PLR saprà essere un attore importante, serio e disponibile, pronto a dialogare per trovare il consenso per il bene del Comune di Riviera e della sua comunità», conclude la sezione. Se da un certo punto di vista vi è una certa continuità con il passato, la campagna elettorale si svolgerà per forza di cose in maniera diversa, i classici incontri pre-elettorali saranno sostituiti con opportunità di dialogo online, al fine di poter comunque raggiungere gli elettori, con la possibilità di dialogare, illustrare i propri progetti e le visioni per il futuro del Comune e ascoltare le necessità della popolazione, in completa trasparenza».

