I liberali radicali di Riviera sono pronti per il 5 aprile. Ieri l’assemblea ha approvato le liste in vista delle elezioni comunali. Come noto, per il Municipio ci saranno entrambi gli uscenti: il sindaco Alberto Pellanda di Osogna e il municipale Ivan Falconi di Cresciano. Con loro in corsa per un seggio ci saranno altri cinque profili: il presidente sezionale Giorgio Rosselli (Lodrino), Rolando Bulloni (Cresciano), Antonio Bolla (Cresciano), Luca Trisconi (Iragna) e Adriano Alari (Cresciano), già candidato al Gran Consiglio lo scorso mese di aprile. «Si presentano all’elettorato due liste complete con il chiaro obiettivo di riconfermare i due seggi al Municipio e i dieci seggi in Consiglio Comunale» sottolinea la sezione, che per il Legislativo presenta una rosa completa di 31 candidati.

«Quartieri rappresentati»

«Nella ricerca dei candidati oltre che ad individuare persone di certo motivate, si è data la giusta importanza al fattore età, infatti i nostri giovani presenti in lista danno di certo un valore aggiunto non indifferente alla compagine per il Consiglio comunale, pure alla componente rosa si è voluto dare il giusto peso e da ultimo, ma non per ordine d’importanza, garantire nel limite del possibile una equa rappresentanza dei quartieri», aggiunge il PLR di Riviera. «Anche nella prossima legislatura il PLR saprà certo, come lo è stato in questa prima legislatura abbreviata, un attore importante, serio e disponibile sempre a trovare con il dialogo il consenso per il bene del Comune di Riviera e della sua comunità», conclude la sezione. La campagna elettorale culminerà il 18 marzo con la festa del partito al centro sportivo di Lodrino dove verranno presentati tutti i candidati.

In 31 per il Legislativo

Trentuno, come detto, i nomi per il Legislativo. Si tratta di Ivan Falconi, Reto Giannini, Patrick Bignasca, Sendy Agostini, Walter Kaufmann, Luca Piazzini, Alessandro Moro, Patrizio Pellanda, Giorgio Rosselli, Adriano Alari, Leonardo Vananti, Aron Ghirginghelli, Mafalda Gottardi, Lilia Falconi, Antonio Bolla, Delia Pellanda, Lucia Pellanda, Raul Reali, Yuri Tallarini, Tiziano Cavallini, Rolando Bulloni, Pierbattista Alari, Damiano Del Biaggio, Teodoro Matozzo, Ginevra Trisconi, Giorgia Pironaci, Mario Colangelo, Marco Pellanda, Rifka Mainetti, Adam Ribaudo e Zeno Somaini.

I sette candidati liberali radicali al Municipio di Riviera: da sinistra Ivan Falconi, Giorgio Rosselli, Rolando Bulloni, Antonio Bolla, Luca Trisconi, Alberto Pellanda e Adriano Alari. I candidati del PLR al Consiglio comunale di Riviera.

