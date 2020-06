«Lungimiranza strategica»

Entrambi i presidenti sono concordi che mai come oggi, mentre le cifre sembrano confermare l’uscita (almeno per ora) dalla fase più calda della pandemia da COVID-19, «il ripensamento di questa decisione politica sarebbe un atto di spinta nei confronti delle zone periferiche, sempre più ovattate dalle politiche urbanistiche, e un segno di lungimiranza strategica». Per Gambina e Nastasi, «l’auspicata positiva decisione darebbe seguito a tutta una serie di importanti opportunità economiche, di mobilità, di sinergie scientifiche in un territorio naturalistico pregiato, così come nella rivitalizzazione di tutta la valle». Quindi i presidenti del PLR e del PPD concludono: «Sì, Faido è pronta a fare la sua parte».