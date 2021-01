«Possiamo ancora essere padroni del nostro destino e non metterci completamente nelle mani delle Ferrovie, che si sentono forti perché godono del sostegno incondizionato delle autorità cantonali e comunali. Ma bisogna muoversi ora. Aspettare vorrebbe dire vivere per sempre con questo rimpianto. La posta in gioco è alta». Nell’ultima settimana Gianni Frizzo ha faticato a chiudere occhio la notte.

I pensieri del leader

Nella mente del presidente dell’Associazione Giù le mani dalle Officine balenava un pensiero in più, legato sempre alle sorti dello stabilimento industriale di Bellinzona. La decisione delle Ferrovie di rinunciare, con quattro anni di anticipo, alla revisione dei carri merci per accogliere la flotta dei treni Astoro non riesce proprio a digerirla. A fargli male è inoltre il silenzio...