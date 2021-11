Polizia e pompieri sempre a ranghi ridotti

«Prendo atto della situazione che peraltro concerne anche altri servizi. Per il resto non posso che ribadire che Bellinzona è una città sicura». Il comandante della Polizia comunale Ivano Beltraminelli non è uno che si scoraggia facilmente. Quello che è certo, però, è che l’atteso potenziamento del Corpo (che conta una trentina di agenti) deve ancora attendere. Le conseguenze finanziarie dell’emergenza sanitaria e la necessità di contenere le spese per limitare i disavanzi futuri hanno portato il Municipio a «congelare» di nuovo l’aumento degli effettivi.

Fatti due calcoli, servirebbero almeno 6-7 forze fresche per coprire con più efficienza il comprensorio d’intervento che concerne la capitale e i Comuni convenzionati (Arbedo-Castione, Lumino, Cadenazzo e Sant’Antonino). Un aiuto, in ogni...