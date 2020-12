Il Ministero pubblico e la Polizia cantonale comunicano che, stando a una prima ricostruzione e per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, nel corso dell’alterco, che ha visto coinvolte tre persone, un 25.enne svizzero domiciliato nel Luganese ha riportato leggere ferite. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia della città di Bellinzona, i pompieri di Bellinzona, per raggiungere l’appartamento dalla terrazza, nonché i soccorritori della Croce Verde di Bellinzona. Le ricerche degli autori, finora senza esito, sono scattate immediatamente con l’intervento di diverse pattuglie. L’inchiesta è coordinata dalla Procuratrice pubblica Valentina Tuoni.