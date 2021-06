William Kloter non ci sta. Il Capo Regione Mesolcina della Polizia cantonale grigionese ha fatto appello contro la condanna che gli è stata inflitta lo scorso 11 febbraio dal Tribunale regionale Moesa per grave infrazione alle norme della circolazione. Al 43.enne il giudice Mirco Rosa aveva inflitto una pena pecuniaria sospesa di 35 aliquote giornaliere e una multa di 750 franchi. La notizia è stata confermata al CdT dal difensore dell’uomo, l’avvocato sangallese Max Imfeld.

L’ufficiale dovrà dunque tornare nuovamente in un’aula penale (verosimilmente in autunno), davanti alla Corte di appello retica, per contestare la sentenza pronunciata in prima istanza. Un caso, quello dell’alto graduato, che aveva fatto molto discutere in valle, anche perché non era la prima volta che veniva «beccato»...