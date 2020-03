Mai come in questo periodo di emergenza ci stiamo rendendo conto dell’importanza che assumono le strutture sanitarie. Importanza che rimarrà tale anche una volta passata la pandemia di coronavirus. E ad Acquarossa sta compiendo un altro passo avanti il progetto per la nascita del polo sociosanitario. In questi giorni sono infatti in pubblicazione gli atti della variante di Piano regolatore riguardanti la struttura che dovrebbe venir inaugurata nel 2025. Dato che gli sportelli dell’amministrazione comunali sono chiusi a seguito delle misure federali e cantonali per combattere la diffusione del coronavirus, eventuali delucidazioni in merito alla documentazione (relazione di pianificazione e norme di attuazione, piani del paesaggio, delle zone e delle costruzioni e attrezzature pubbliche nonché,...