Tra giovedì della scorsa settimana e ieri si è svolto a Biasca il corso cantonale di formazione dei pompieri per capi gruppo. Lo stesso è stato diretto dal tenente colonnello Corrado Grassi di Biasca, assistito dall’ispettore del corso Corrado Tettamanti di Mendrisio e dall’aiutante Francesco Guerini di Biasca. Vi hanno partecipato 29 allievi, provenienti dai corpi pompieri ticinesi, suddivisi in 4 classi. Questo servizio ha quale scopo quello di formare dei capi gruppo pronti al comando e all’impiego di attrezzi in dotazione ai corpi pompieri della Federazione pompieri Ticino. Gli obiettivi sono stati focalizzati sulla formazione di capi gruppo atti a condurre un gruppo in intervento, sull’esercizio delle varie categorie di eventi a livello di gruppo e sul corretto impiego delle attrezzature in dotazione al corpo di appartenenza. Durante il corso sono stati testati 16 scenari e 4 manovre d’intervento, usufruendo di piazze di lavoro situate all’ex Arsenale di Biasca, presso ditte della regione e su terreni patriziali messi a disposizione.