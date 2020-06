Giovedì 18 giugno inizia la seconda fase dei lavori di risanamento del ponte sulla linea FFS a Cresciano, nel Comune di Riviera. L’accesso veicolare dalla strada cantonale su via Trincera e su via In Mont, in prossimità del ponte ferroviario, verrà chiuso per tutta la durata dei lavori e il quartiere interessato sarà raggiungibile dal sottopasso a nord o da via Trobia a sud del cantiere, comunica il Dipartimento del territorio (DT). I lavori si protrarranno sino ad inizio ottobre e si svolgeranno dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 17.30. Il traffico veicolare sarà alternato su una corsia e regolato mediante semafori. Le attività di cantiere potranno causare lievi perturbazioni al traffico in transito e qualche disagio alla popolazione locale. «Si invita l’utenza alla massima attenzione e prudenza nel transitare lungo la zona dei lavori per la salvaguardia dell’incolumità e la sicurezza degli addetti ai lavori». Il DT ringrazia l’utenza e la popolazione locale per la comprensione e la collaborazione.