Ponte tibetano, mascherina obbligatoria su funivia e navetta

Infopoint, funivia e navetta Anzitutto, da lunedì 8 giugno l’infopoint al piano terreno dell’ex palazzo comunale di Monte Carasso sarà riaperto giornalmente al pubblico (orari su www.carasc.ch). All’infopoint è in funzione la biglietteria per la funivia e il bus navetta. I biglietti sono inoltre acquistabili alla stazione di partenza della teleferica e alla casa automatica fuori dagli orari d’apertura della biglietteria. Per coloro che non vogliono fare l’intero percorso a piedi, è possibile già da sabato 6 giugno accedere giornalmente al Ponte tibetano tramite la funivia per Mornera scendendo alla fermata di Curzutt. Sarà pure attivo da giovedì 11 giugno (con partenza/arrivo sempre all’ex palazzo comunale di Monte Carasso) un servizio bus navetta, inizialmente con corse dal venerdì alla domenica e in seguito quotidianamente. Al mattino, dal mese di luglio, oltre ai viaggi in salita verso San Defendente (versante di Sementina), con primo trasporto alle 9.45 verranno organizzate anche alcune corse al mattino verso il Pairolo (Monte Carasso). Lo stesso servizio viene riproposto anche in discesa nel pomeriggio, dalla piazza di giro del Pairolo (Monte Carasso). Per i gruppi organizzati è possibile prenotare corse speciali (informazioni all’infopoint negli orari di apertura o sul sito www.carasc.ch/bus navetta). Vista l’impossibilità di garantire la distanza fisica, e l’impossibilità di sanificare completamente cabine della teleferica ed il bus navetta gli utenti dovranno obbligatoriamente ad ogni viaggio munirsi di mascherina e guanti.

Nuova segnaletica, audioguida e pannelli informativi

In vista della nuova stagione sono state adottate rinnovate misure per far fronte alla problematica del traffico veicolare sulla strada collinare di Sementina in direzione del Ponte tibetano. Dall’incrocio tra via alla Serta e via Mondò verso San Defendente e i Prati di Cima l’accesso è limitato al servizio a domicilio, permettendo quindi il transito soltanto a chi, titolare o ospite, deve raggiungere una proprietà in quota, ivi compreso l’Alpe Mognone, di proprietà del Patriziato di Sementina. Intanto l’ente autonomo si è dotato, seguendo quanto già introdotto dalla Città di Bellinzona, di un nuovo sistema di segnaletica turistico-culturale. Per meglio vivere l’esperienza è stata realizzata una app denominata smARTravel, con funzione di audioguida in ben quattro lingue (italiano, tedesco, francese e inglese). Saranno anche posati tre pannelli informativi di grande dimensione consultabili dai vari utenti della sponda destra e sistemati in alcuni punti strategici nel territorio di Monte Carasso e Sementina.