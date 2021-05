Posato l’ultimo elemento della passerella ciclopedonale

Nella notte tra mercoledì è giovedì è stato posato l’ultimo elemento che, realizzato dal consorzio Officine Ghinoni SA-Ferriere Cattaneo SA, è andato a completare la struttura principale della passerella ciclopedonale tra Gorduno e Castione. Per posizionare la componente finale del manufatto, lunga ben 35 metri e dal peso ragguardevole di 37 tonnellate, si è resa necessaria l’interruzione per circa 45 minuti del traffico autostradale in entrambe le direzioni all’altezza di Gorduno. La passerella che collegherà Gorduno con Castione è realizzata in acciaio CORTEN e sarà completata con parapetti in acciaio inox.