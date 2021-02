Prima condanna per l’ordigno artigianale fatto scoppiare il 26 febbraio 2020 sul piazzale delle scuole Nord a Bellinzona. La presidente della Corte delle Assise correzionali Francesca Verda Chiocchetti oggi ha giudicato colpevole con rito abbreviato - infliggendogli una pena di 16 mesi sospesi con la condizionale per due anni - il 20.enne cittadino spagnolo che un anno fa posò e innescò l’ordigno che provocò danni per oltre 18.000 franchi ma fortunatamente nessun ferito.