Decisione scontata e ora anche ufficiale: a Claro e Camorino chiuderanno gli uffici postali. La Commissione federale delle Poste (PostCom), organo di vigilanza sul settore, ha evaso i ricorsi presentati dal Municipio di Bellinzona contro la prevista trasformazione in agenzia delle due filiali, tema attorno al quale soprattutto la popolazione di Claro si era attivata all’inizio del 2019 anche con una petizione. In entrambi i casi PostCom ritiene che la decisione dell’azienda sia conforme alle condizioni quadro. A patto che, per Camorino, nella futura agenzia venga installato un campanello a beneficio delle persone che hanno bisogno di aiuto per aprire la porta d’ingresso. Mentre per Claro si raccomanda di procedere alla trasformazione in agenzia allo sportello comunale di quartiere solo quando sarà garantito l’accesso alle persone con disabilità motorie. A questo proposito ricordiamo che la scorsa settimana il Consiglio comunale di Bellinzona ha approvato il credito di oltre 2,2 milioni di franchi per l’eliminazione delle barriere architettoniche in vari edifici della Città (tra cui la chiesa Collegiata), progetto di cui fa parte anche la costruzione di una rampa esterna e di altri servizi proprio alla Casa comunale di Claro con una spesa di 190.000 franchi. Sia per Claro che per Camorino, come da prassi, la Commissione raccomanda inoltre la Posta di insistere sul prolungamento degli orari di apertura dell’agenzia così da permettere l’accesso al servizio anche da parte di chi lavora, aperture quindi anche «la sera in determinati giorni e/o il sabato mattina».