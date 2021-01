Postazioni take-away, quali i controlli della PolCom?

«Come si è organizzata la Polizia comunale per il controllo del rispetto delle norme di protezione nei punti di take-away organizzati dai bar e dai ristoranti cittadini?». Questa è una delle domande poste al Municipio di Bellinzona da Manuel Donati e Luca Madonna. I due consiglieri comunali della Lega rilevano come la possibilità data ai clienti di acquistare la consumazione sulla strada «a volte si trasforma in un momento di incontro tra la gente, che dovrebbe però avvenire nel pieno rispetto delle norme di prevenzione COVID-19, ovvero l’utilizzo della mascherina e il mantenimento della distanza sociale». A detta dei due esponenti della Lega non sempre tutto fila liscio e, in particolare nella parte finale di via Camminata, «si assiste alla creazione di assembramenti inopportuni con il rischio di contagi o perfino di focolai». Da qui il secondo interrogativo posto all’Esecutivo cittadino: «Come si comporta la Polizia comunale in caso di assembramenti? Procede con richiami, con delle multe o potrebbe arrivare anche alla revoca del servizio take-away?».