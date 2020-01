PPD di Riviera, ecco i sette candidati al Municipio

Sono pronte le liste del partito di maggioranza del Comune di Riviera per le elezioni del prossimo 5 aprile. Per il Municipio il PPD schiera gli uscenti Giulio Foletti (vicesindaco), Fulvio Chinotti e Ulda Decristophoris. Con loro in lista ci saranno Gerolamo Cocchi, Gregorio Genini, Mauro Pettinaroli e Cristiano Triulzi. Lista completa, con 31 candidati, anche per il Consiglio comunale, con sette uscenti su undici che si ripresentano, tra cui il capogruppo Bixio Biasca.