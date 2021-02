Riconquista dei tre seggi in Municipio, per il quale si ripresentano due uscenti, e degli undici seggi in Consiglio Comunale (otto gli uscenti in corsa), nonché confermarsi la forza politica trainante del Comune di Riviera. Questi gli obiettivi con i quali il PPD di Riviera si presenta all’appuntamento elettorale del prossimo 18 aprile. Obiettivi che contemplano anche la riconquista della poltrona di sindaco: seppur non dichiarato espressamente, lo si evince dal passaggio del comunicato stampa che recita: «Il partito mira a confermare il risultato di quattro anni fa», quando in virtù del brillante risultato ottenuto Raffaele De Rosa venne eletto sindaco. Un anno più tardi, come noto, quella carica la lasciò poiché venne eletto in Consiglio di Stato. Ora, come detto, il PPD di Riviera è pronto per una nuova contesa elettorale. Le liste sono state approvate domenica dall’assemblea sezionale riunitasi in forma virtuale per rispettare le norme sanitarie decise per arginare la pandemia.