Premiato il ponte musicale tra Bellinzona e Neve Shalom

Il progetto «Condividere le diversità: un concerto in rete con Neve Shalom» è valso alla Scuola moderna di musica di Bellinzona il Premio Spitzer 2020. Sviluppata in collaborazione a distanza con gli allievi della scuola del villaggio di Wahat al-Salam-Neve Shalom («Oasi di pace») nello Stato di Israele, l’iniziativa consiste nella preparazione di un concerto che durante il mese di maggio verrà eseguito in simultanea tramite collegamento Internet dagli allievi delle due scuole.