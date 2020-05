Procedono i lavori di costruzione del futuro stadio dell’HCAP, sulla piana di Ambrì. Anzi: «Procedono a pieno regime». Lo scrive il direttore generale del club hockeystico leventinese Nicola Mona su Linkedin, pubblicando quattro foto. Nelle quali si vede come la struttura sta prendendo forma. L’opera, la cui realizzazione è partita nell’estate dello scorso anno, è indispensabile per la permanenza dei biancoblù ai massimi livello sportivi. Sostituirà la leggendaria Valascia, non più ristrutturabile. Costerà una cinquantina di milioni di franchi, con ampi prestiti bancari, e dovrà essere pronta per settembre 2021.