Una presunta aggressione avvenuta a Bellinzona lo scorso weekend è stata segnalata alla Polizia. I fatti si sarebbero svolti nei pressi di un locale notturno del centro storico alle prime ore di sabato, 5 settembre. La vittima è un richiedente l’asilo eritreo che sostiene di essere stato colpito da alcune persone. «Gli accertamenti sono in corso per chiarire fatti e dinamica», si limita per ora a spiegare l’Ufficio stampa della Polizia cantonale contattato dal CdT. Il richiedente l’asilo ha riportato una lesione al volto. Al momento, comunque, non sono state individuate, sentite o fermate persone legate a quanto avvenuto.

Tensione tra due gruppi

La tensione tra due gruppi, complice a quanto pare anche l’alcol ingerito da alcuni, sarebbe salita all’esterno del locale situato nella piazzetta retrostante Palazzo civico, a pochi passi dalla Polizia comunale, per poi continuare nelle vicinanze. Tuttavia come detto molto resta da chiarire, anche perché la segnalazione è stata effettuata solo in un secondo momento. Quel che è certo è «solo» la ferita riportata dal richiedente l’asilo, ma non si sa esattamente come il tutto sia avvenuto. Un’inchiesta è stata avviata per il reato di aggressione. Quanto finora emerso non è comunque paragonabile ai fatti avvenuti il weekend precedente dentro e nei pressi di un locale di viale Stazione, dove ad essersi affrontati, come già a giugno, erano stati dei gruppi di giovanissimi.