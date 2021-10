Dalla raccolta dei dati effettuata dal gruppo di lavoro incaricato di far luce sulle presunte vessazioni cui sarebbe sottoposto il personale dell’Istituto leventinese per anziani sono emerse delle criticità che devono essere approfondite con l’audizione di alcuni dipendenti da parte della Delegazione consortile. Audizioni che, si è concordato nel secondo incontro tra le parti - la stessa Delegazione consortile, la direzione, la commissione del personale e i rappresentanti sindacali - svoltosi ieri, si terranno nei prossimi giorni. E questo sempre con l’obiettivo dichiarato di trovare soluzioni alle problematiche emerse, in uno spirito di collaborazione costruttiva, con l’intento di ridare la giusta serenità all’ambiente di lavoro nell’interesse del personale e dei residenti. Si dovrà attendere invece un po’ più di tempo per l’assemblea del personale delle tre strutture leventinesi per la terza età situate a Faido, Prato Leventina e Giornico: sarà infatti convocata in novembre.