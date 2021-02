La formazione si chiede «con quale credibilità e con quale spirito la Città e la sua struttura amministrativa possano continuare a collaborare e ad operare in modo proficuo e serio a favore della cittadinanza, quando il rapporto si è per ovvi motivi incrinato da tempo. Con tutto il rispetto per chi (suo malgrado?) si ritrova in una spiacevole situazione dal punto di vista personale, riteniamo che l'interesse pubblico debba prevalere ed essere determinante nelle scelte. Purtroppo, nonostante anni di denuncia di certi modi di interpretare la politica come un mezzo per collocare gli amici e gli amici degli amici, non possiamo che constatare che le logiche partitiche e di favoreggiamento continuano ad esistere e a perseverare ora più che mai. Un drastico cambiamento è più che auspicato».