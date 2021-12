«l cambiamento che abbiamo notato rispetto al suo passato apre uno spiraglio. Vogliamo concederle un’ultima possibilità. Ma non subito. Malgrado i molti progressi compiuti non si è infatti ancora assunto ogni e qualsiasi responsabilità di ciò che ha commesso. Per farcela avrà bisogno di un sostegno. Sostegno che adesso ancora non c’è. E quindi non possiamo ancora farla uscire dal carcere». Con queste motivazioni il presidente della Corte delle Assise criminali Siro Quadri ha condannato oggi, mercoledì 22 dicembre, a 30 mesi di detenzione, 18 dei quali sospesi con la condizionale, un pregiudicato del Bellinzonese riconosciuto colpevole di una lunga serie di reati. Ciò significa che il 25.enne, in prigione dallo scorso 3 marzo, potrà tornare in libertà fra quattro mesi. Un periodo che servirà...