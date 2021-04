Andando a spulciare il «Programma di concorso» si specifica che vedranno la luce, nel futuro quartiere, la scuola dell’infanzia (per 13-25 bambini e 12 persone impiegate) e le elementari (anche in questo caso gli allievi saranno fra i 13 e i 25, mentre 40 saranno i collaboratori tra docenti e personale ausiliario) e una palestra doppia dalle dimensioni di 32,5 x 28 metri. Nel bando si indicava inoltre di valutare la progettazione degli spazi per il Servizio educazione precoce speciale (SEPS) e per la nuova Bibliomedia con i suoi 9 collaboratori e la sala polivalente da 100 posti.