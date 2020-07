Niente spettacolo pirotecnico, ma un oratore di primo piano alle celebrazioni del Primo agosto che la Città di Bellinzona celebrerà nella suggestiva cornice dell’antico convento delle Agostiniane a Monte Carasso, A salire sul palco degli oratori, oltre al sindaco Mario Branda, sarà infatti il consigliere federale Alain Berset. La presenza del direttore del Dipartimento federale dell’interno è stata confermata dalla Città tramite un comunicato stampa diffuso lunedì. Animazione musicale per tutti i gusti – con gli Amici di Rosalina, il BrassJoy Jazz Quintet, il Concertino di Ravecchia ed i Manupia - e risotto offerto dalla Società Rabadan completano il programma dei festeggiamenti. A malincuore ma con consapevolezza di aver operato per la giusta scelta considerando l’emergenza pandemia in corso, il Municipio comunica di aver rinunciato allo spettacolo pirotecnico» recita il comunicato.