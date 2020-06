È una corsa a due in casa Lega dei ticinesi per la presidenza del Consiglio comunale di Bellinzona. Da una parte Manuel Donati, classe 1977. Dall’altra Luca Madonna, nato nel 1963. La granconsigliera Lelia Guscio, già prima cittadina tra il 2015 ed il 2016, ha invece già detto che preferisce restare capogruppo ed occuparsi della Commissione della Gestione, di cui prenderà il timone al posto del PPD Ivan Ambrosini. Più distaccati sembrano invece essere gli altri papabili in casa Lega-UDC-Liberi, in particolare Tuto Rossi.

Manuel Donati e Luca Madonna.

L’ambita carica, occupata attualmente da Davide Pedrioli (PPD), è tornata a sorpresa a disposizione dopo che il consigliere comunale Giulio Deraita ha deciso di fare un passo indietro in quanto alle elezioni che avrebbero dovuto tenersi lo scorso 5 aprile si era candidato sulla lista civica denominata Liberi. Lo ha annunciato lui stesso in occasione della seduta extra-muros andata in scena a fine maggio a Sementina. Il cambio della guardia è in programma il 30 giugno prossimo.

Il favorito parrebbe essere Manuel Donati, il quale si era candidato per il Municipio in aprile. Ma anche Luca Madonna ha le sue carte da giocare. La decisione verrà presa dal gruppo nelle prossime settimane. Verosimilmente in quell’occasione si discuterà anche di quanto successo in casa UDC, ossia le dimissioni del presidente, dei due vice e del tesoriere.

©CdT.ch - Riproduzione riservata