Principio d’incendio in piazza Nosetto a Bellinzona

Giovedì sera, attorno alle 20.15, in piazza Nosetto a Bellinzona, è stato notato del fumo uscire da una cartoleria. Sul posto sono intervenuti i pompieri della capitale che hanno appurato che all'interno vi era un principio di incendio, subito domato evitando una possibile propagazione. Sul posto anche gli agenti della Polizia che hanno delimitato la zona, piena di persone per lo svolgimento del carnevale. Al momento non sono note le cause che hanno generato il rogo che non ha creato conseguenze per le persone.