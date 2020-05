Ieri in tarda serata attorno a mezzanotte e mezza i pompieri di Bellinzona, unitamente ai soccorritori della Croce Verde, sono stati allarmati per un possibile incendio in una palazzina in via San Gottardo, a Bellinzona. Stando alle informazioni raccolte da Rescue Media, i pompieri avrebbero trovato un principio di incendio che si stava sviluppando all’interno dell’immobile ed hanno iniziato immediatamente le operazioni di spegnimento. Sempre in base alle testimonianze raccolte, nessuno avrebbe riportato conseguenze fisiche nel sinistro. La Polizia ha isolato la zona per agevolare il lavoro dei pompieri. Al momento le cause che hanno generato il sinistro non sono note.