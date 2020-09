«Avvicinare la popolazione in maniera positiva, divertente e costruttiva a possibili soluzioni per affrontare le grosse problematiche ambientali a cui siamo confrontati in questa epoca, al fine di contribuire a costruire un futuro più roseo per le prossime generazioni». Con questo obiettivo sabato 26 settembre in Piazza del Sole a Bellinzona si terrà la festa della sostenibilità «Greenday 2020». È organizzata dalla Società ticinese di scienze naturali (STSN) nell’ambito della Settimana europea per lo sviluppo sostenibile e in collaborazione con una cinquantina di enti, istituti e associazioni. Questi animeranno in maniera ludica e divertente bancarelle e postazioni con attività interattive per la promozione di semplici azioni e stili di vita volti a ridurre il proprio impatto ambientale e a favorire la biodiversità.