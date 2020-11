«In un periodo che si preannuncia ulteriormente difficile per l’incombente emergenza sanitaria e la conseguente pressione finanziaria su enti pubblici ed economia privata, segnali di progettualità come questo (...) sono iniezione di fiducia da parte di una Città che vuole crescere, puntando sui pilastri delle scienze della vita, dell’innovazione e della valorizzazione del territorio». Il PLR di Bellinzona plaude al decisivo passo avanti compiuto settimana scorsa verso la costruzione del nuovo ospedale alla Saleggina e, di transenna, anche del Parco fluviale. Il liberali-radicali della Turrita confidano che il Gran Consiglio «possa approvare in tempi brevi il messaggio governativo e che i lavori di progettazione delle due opere, ancora nella fase embrionale per il nuovo ospedale e già allo stadio del progetto definitivo per il Parco fluviale, vengano parallelamente portati avanti dagli enti preposti, così da avanzare in modo deciso verso la loro realizzazione negli anni a venire».