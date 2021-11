«La cura dimagrante deve ancora iniziare». Ne è convinto il PLR di Bellinzona che chiede sia al Municipio sia al Legislativo «una chiara assunzione di responsabilità». I liberali radicali sono preoccupati per le prospettive delle finanze (per il 2022 si prospetta un disavanzo di 3,45 milioni di franchi) e auspicano dunque che la revisione della spesa «entri seriamente nel vivo, rivedendo al contempo al rialzo gli obiettivi di rientro strutturale al momento insufficienti a fronte delle difficoltà finanziarie che si prospettano. Altrimenti di questo passo anche gli importanti investimenti strategici che si intendono concretizzare non saranno più sostenibili. Ma siamo sicuri che la loro realizzazione sia davvero voluta da tutte le forze politiche?».

Per il resto si definiscono «inevitabili» gli aumenti di tasse in ambito rifiuti per quasi 2 milioni di franchi, in quanto «dettati da precise normative superiori». Il PLR biasima invece il fatto che non si siano notati «sufficienti tagli e risparmi sulle voci di spesa».

Per il PLR della capitale non si può fare a meno di «una seria, puntuale e tangibile revisione della spesa. È ora più che mai necessario mostrare una chiara volontà di tornare il prima possibile al pareggio dei conti, poiché solo con finanze sane si può continuare ad investire e progettare la Bellinzona di domani, e in definitiva fare politica».

