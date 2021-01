Pronta la squadra liberale di Biasca

«Riconfermare i tre seggi con profili che rappresentano il territorio: ente pubblico, economia, formazione, socialità e società civile». Così il PLR di Biasca si presenta in vista delle elezioni comunali del prossimo 18 aprile. L’assemblea si è tenuta ieri sera in streaming con la partecipazione di oltre settanta simpatizzanti. In lista per il Municipio ci saranno il sindaco uscente Loris Galbusera così come il municipale pure in carica Joël Rossetti. Al loro fianco Daniela Bernardini (consigliera comunale in carica, di professione segretaria comunale), Andrea Grassi (docente alla Scuola cantonale di Commercio) e Ivan Tognini (ingegnere geomatico), tutti già presente sulla lista per l’Esecutivo nel 2020 quando le elezioni erano state annullate causa pandemia. A seguito di due rinunce, le new entry rispetto a 12 mesi fa sono Giorgio Gatti (economista aziendale) e Alice Lanzetti (docente di sostegno).