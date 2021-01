Dopo il PLR, anche il PPD di Biasca è pronto per le elezioni comunali del prossimo 18 aprile. Le liste sono state approvate ieri, sabato, dall’assemblea in modalità online presieduta da Dalibor Gottardi. Per l’Esecutivo ci sono i due municipali uscenti Omar Bernasconi (imprenditore e attuale vicesindaco) e Roberto Cefis (sindacalista), «che hanno saputo portare avanti con molto impegno e determinazione importanti dossier», sottolinea il comunicato odierno della sezione presieduta da Dante Caprara. Quest’ultimo, economista, sarà pure in corsa per un seggio insieme a Paola Agustoni (titolare di un’attività commerciale), Mattia Biava (a capo di una ditta di giardinaggio), Cristina Rodoni (bibliotecaria e casalinga) e Lorenza Rodoni Imelli (assistente di studio medico e casalinga).

La lista per il Consiglio comunale, poi, è stata stilata «all’insegna della continuità ma anche del rinnovamento, dando particolare importanza alle varie sensibilità all’interno del partito e della popolazione biaschese (donne, uomini, imprenditori, dipendenti dell’economia privata e pubblica, casalinghe, pensionati, rappresentanti sindacali e membri di associazioni attive sul piano comunale in vari settori)». La lista «presenta pure diversi giovani, rappresentanti di generazioni giovani, che lasciano ben sperare al divenire del PPD biaschese e portatori di nuove idee e nuove spinte per le sfide future che si dovranno affrontare».

La soddisfazione del presidente

Il presidente sezionale ha espresso «piena soddisfazione per l’ottimo lavoro svolto per proporre le due liste, con alcuni volti nuovi rispetto a quelle presentate lo scorso anno» prima dell’annullamento del voto a causa della pandemia. Gli azzurri biaschesi si presentano «quale vero partito di centro, lontano dagli “estremi”, ma vicino a tutta la società e quindi alle famiglie, ai giovani e ai meno giovani, ai bisogni dell’economia, a quelli dell’ambiente e delle persone in difficoltà, è pronto a fare la sua parte fino in fondo, all’insegna del motto “È tempo di realizzare”».

©CdT.ch - Riproduzione riservata