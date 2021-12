Tra Tre Valli e Mesolcina si è pronti (o quasi) a lanciarsi sulla neve: da sabato 11 dicembre si scia a San Bernardino ed Airolo-Lüina, mentre Campra ha dato la possibilità di praticare il fondo già da qualche giorno. Venerdì prossimo, 17 dicembre, toccherà poi a Pesciüm aprire gli impianti di risalita, mentre Carì intende farlo il giorno seguente. Partiamo da Lüina, meta gettonata da principianti e famiglie, dove come detto la messa in funzione è fissata per sabato, buvette compresa. I gestori comunicano che la Scuola Svizzera di Sci mette a disposizione le infrastrutture necessarie per il noleggio del materiale per i bambini e sarà presente con i maestri di sci per lezioni individuali. Ricordano inoltre che per consumare all’interno della buvette valgono le regole di Gastro Suisse e bisognerà essere in possesso di un certificato Covid valido.

Si possono praticare gli sport invernali anche a San Bernardino. Da sabato 11 dicembre saranno disponibili babylift e tapis roulant e la pista slitte con tapis roulant per la risalita a Pian Cales; un circuito di un km per lo sci nordico a Fornas; la pista di pattinaggio; sentieri invernali per 5 km e per ciaspole lungo 23 km; aperti pure il Centro sportivo ed Centro Nordico. Poi, domenica 19 dicembre dalle 10 alle 16 ecco il Sanbe’s Winter Launch, appuntamento nato dalla collaborazione tra gli studenti del terzo anno della Scuola specializzata superiore alberghiera e del turismo (SSSAT) di Bellinzona e l’Ente Turistico Regionale del Moesano. La giornata si svolgerà nel magico villaggio di San Bernardino e sarà rivolta a chi vorrà stare a stretto contatto con la natura, praticare dello sport, degustare specialità locali in una cornice paesaggistica suggestiva. Durante la giornata la località verrà suddivisa in diverse aree dedicate a varie esperienze. Tra queste l’area bambini con giochi dinamici e la pista di pattinaggio dove potersi destreggiare in totale sicurezza. Per gli sportivi, le attività proposte saranno: sci e snowboard, sci nordico, una passeggiata con le ciaspole e un’escursione con le pelli di foca (iscrizione entro il 16 dicembre su www.visit-moesano.ch/it/SSSAT). Per le famiglie alla ricerca di un’attività da fare insieme verrà proposta Unlock Sanbe, pure dietro iscrizione: l’escape room all’aperto permetterà alle famiglie di combinare divertimento ed intuito, interagendo con l’ambiente circostante. Chi vorrà semplicemente rilassarsi troverà i ristoranti aperti, mentre nella zona del centro sportivo, proposta dalla SSSAT, ci sarà una lounge dove potersi scaldare, godendosi dell’intrattenimento musicale e l’aperitivo. Nel caso in cui le condizioni climatiche fossero sfavorevoli, gli organizzatori dell’evento si riservano il diritto di sostituire delle attività e/o di annullare l’evento stesso.

Pesciüm e Carì tra una settimana

La stazione invernale più importante, quella di Airolo-Pesciüm conta invece di aprire gli impianti parzialmente venerdì 17 dicembre, visto che le nevicate sono state ritenute ancora insufficienti per avere un innevamento ottimale e poter cominciare l’attività sabato 11 come previsto inizialmente (come abbiamo già riferito pure Carì ha posticipato la stagione, contando di scattare sabato 18 dicembre). Rispetto all’anno scorso, Valbianca SA informa che non è più necessaria la prenotazione della funivia. Come richiesto dalle direttive federali e da Funivie Svizzere, restano invece in vigore la maggior parte delle altre misure di protezione, in particolare il rispetto delle norme igieniche accresciute, così come l’obbligo di indossare la mascherina (a partire dai 12 anni) nell’area di partenza delle funivie, nelle aree di attesa interne ed esterne, sulle funivie, in tutti gli stabili interni e dove non è possibile garantire il rispetto delle distanze sociali. Per la gastronomia valgono i piani di protezione di Gastrosuisse e le regole emanate dal Consiglio Federale: certificato Covid obbligatorio per i maggiori di 16 anni all’interno dei ristoranti. Al fine di rendere più piacevole la visita ad Airolo, però, all’interno del bar La Chièuna verrà applicato il concetto «2G», ovvero l’accesso consentito solo alle persone vaccinate o guarite. Grazie a questa scelta, nella Chièuna non sussisterannol’obbligo della mascherina né quello della consumazione di bevande e cibo da seduti. Se durante l’inverno la situazione sanitaria lo permetterà, l’intenzione di Valbianca è quella di animare il comprensorio con degli eventi dedicati a tutti gli amanti della neve. In particolare si segnalano la Gastro Racchettata a Pesciüm il 29 dicembre, la Stralünèda il 7 gennaio, la Racchettata al chiaro di luna il 15 gennaio, il World Snow Day il 16 gennaio, la Pesciüm Winter Skyrace il 13 febbraio, la Coppa Europa di Freestyle dal 18 al 21 marzo, il Grand Prix Migros il 19 marzo, le giornate di sci per i bambini disabili il 19 e 20 marzo e il Migros Family Day il 20 marzo.

Campra già in pista

Come detto le temperature fredde hanno permesso la produzione di neve sufficiente alla formazione di una pista di circa 2,5 km a Campra, che ha così potuto riapre alla pratica dello sci di fondo mercoledì scorso, 8 dicembre. Informazioni sulle condizioni delle piste sono sempre disponibili su www.campra.ch. Per quanto riguarda le limitazioni sanitarie, il piano di gestione, basato sulle direttive emanate da Confederazione e Cantone, ricalca quello dello scorso anno. Per gli spazi esterni e per gli spostamenti fra le varie parti della struttura, valgono le direttive emanate per gli spazi pubblici esterni. Per tutti gli spazi interni vige l’obbligo della mascherina (fino a revoca di tale direttiva), mentre per la ristorazione valgono le misure del settore. Le docce rimarranno momentaneamente chiuse, mentre i servizi igienici saranno normalmente usufruibili. «Si fa appello alla responsabilità individuale nel rispettare le indicazioni dettagliate che si troveranno in loco». Inoltre per il momento tutte le manifestazioni programmate rimangono in calendario, eventuali modifiche verranno comunicate cammin facendo tramite il citato sito. Per evitare le eventuali colonne alla biglietteria è possibile l’acquisto dell’abbonamento stagionale, che permette l’entrata diretta in pista.

Lüina. ©CdT/Chiara Zocchetti

