L’interesse è sempre vivo. Ed il corteggiamento è in corso da almeno due anni. Ma la Città di Bellinzona ora ha ricominciato a guardarsi in giro per trovare un’eventuale soluzione alternativa che possa concretizzarsi in tempi relativamente brevi. Quella per il futuro centro di pronto intervento (si stima un investimento di una ventina di milioni di franchi con entrata in funzione nel 2025-2026) è una storia decennale che sembra non volersi concludere mai. Il terreno c’è. O, meglio: ci sarebbe. Si trova a Giubiasco, di fronte al garage Winteler, praticamente a ridosso dell’autostrada e vicino agli uffici della Sezione della circolazione a Camorino. In una posizione strategica, dunque. Il fondo era stato acquistato dalla Confederazione in quanto lì avrebbe dovuto essere costruito lo svincolo...