Alcune se ne sono andate, non essendoci lavoro durante la chiusura seguita al lockdown imposto dalle autorità federali e cantonali. Altre, per contro, «ci chiedono ora se possono venire da noi perché è da tanto che non sono attive. Certo, allo stato attuale è impensabile metter via quello che guadagnavano prima, di questo ne sono perfettamente coscienti», continua il deus ex machina del lupanare bellinzonese, il primo ufficialmente in regola del Sopraceneri. E che, pur potendo restare aperto fino alle 3, ha optato al momento per la chiusura all’una, proprio in virtù del calo della clientela.