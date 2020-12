La presente pubblicazione riguarda l’area di svago della Riviera, che interessa direttamente i Comuni di Bellinzona, Arbedo-Castione, Riviera e Biasca e più in generale l’intera Riviera. Il documento mette in rilievo i pregi di questo comparto, caratterizzato dalla presenza del fiume Ticino, da ampi spazi agricoli e boschivi e apprezzato per le passeggiate, le gite in bicicletta e i punti di balneazione. Allo stesso tempo individua alcuni settori e situazioni che meritano di essere migliorati per ulteriormente incrementare l’attrattiva dell’area per lo svago di prossimità quali, ad esempio, la continuità dei tracciati pedonali e ciclabili o l’offerta di aree di sosta e di piccolo arredo nei punti di balneazione.