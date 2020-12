Il Municipio di Biasca ha deciso togliere la polvere accumulata sugli incarti relativi alle opere i cui lavori si sono già conclusi e sono stati anche collaudati da tempo. Seguendo l’invito rivoltogli dalla Commissione della gestione nell’ambito dell’esame del Consuntivo 2019, ha pubblicato un messaggio finalizzato ad ottenere la chiusura formale dei conti di tutte quelle opere votate a suo tempo dal Consiglio comunale e che, come detto, sono ormai state portate a termine. E tra le 68 elencate nel messaggio vene sono alcune anche parecchio datate, come ad esempio la costruzione di via Traversa la cui richiesta di credito (1 milione di franchi) o la creazione di un obitorio al cimitero che vennero approvate dal Legislativo comunale nel 1989 o, ancora, il progetto per l’incanalamento dei riali...