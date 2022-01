È stato condannato a 35 mesi di carcere sospesi per un periodo di 5 anni un 33.enne residente in Svizzera interna. Nel 2017, l’uomo reo confesso ha estorto complessivamente circa 160.000 franchi a diverse persone in alcune località della Confederazione, Ticino compreso. Il presidente della Corte delle Assise criminali Siro Quadri ha accolto dunque la richiesta di pena avanzata dalla procuratrice pubblica Anna Fumagalli che ha apprezzato «positivamente l’ammissione e il riconoscimento dei fatti che potrebbero denotare un’assunzione di responsabilità concreta, anche se tardiva».

Insieme ad un complice 26.enne d’oltralpe, che verrà processato separatamente perché contesta i fatti, l’imputato si presentava da conoscenti in cerca di possibili finanziatori della sua società di fabbricazione di prodotti derivati dalla canapa. Soldi che invece venivano usati per «scopi personali, dividendoseli tra loro in modalità controverse e non ricostruibili», si legge nell’atto d’accusa. Denaro che però non era mai abbastanza e che ha dato il via ad una serie di estorsioni ai danni di almeno quattro persone.

A persuadere le vittime c’erano pesanti minacce ma soprattutto coltelli e armi, in particolare una pistola che avrebbe usato per «sparare alle ginocchia» dei suoi “investitori”. La goccia che ha fatto traboccare il vaso, e scattare la denuncia, è arrivata quando ha puntato l’arma alla tempia di una donna residente nella regione. Ecco perché il processo celebrato con rito abbreviato è finito sotto la lente della giustizia ticinese e non è stato celebrato oltralpe.

L’uomo, presente in aula, ha ammesso i fatti solo pochi giorni prima del processo. Ad ogni modo il 33.enne si è detto cambiato e, anche se non ha chiesto scusa per le sue azioni, ha dichiarato di voler voltare pagina: «Ora sono un padre di famiglia e avere dei bambini mi dà le giuste motivazioni. Seguo delle terapie e sto cercando di cambiare per dare il buon esempio ai miei figli».

Alla pena inflitta bisogna però sottrarre l’anno già scontato alla Farera. «Il resto della pena sospesa servirà come deterrente per non ricadere negli errori del passato - ha assicurato l’avvocato difensore Yasar Ravi che non ha contestato quanto proposto dall’accusa –. Ci sono tutte le premesse affinché si comporti bene».

La Corte, presieduta dal giudice Siro Quadri, ha apprezzato il cambio di rotta dell’imputato, che ha finalmente ammesso i fatti e raggiunto maturità e responsabilità: «Anche se si è preso le sue colpe solo alla fine». È questo il punto che ha indotto la Corte ad accettare la proposta di pena, che «ha un certo rilievo ma che non comporta la detenzione effettiva».

©CdT.ch - Riproduzione riservata