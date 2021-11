La sicurezza del carnevale Rabadan «light» preoccupa sei membri della Commissione della Gestione del Legislativo di Bellinzona (rappresentanti di PLR, PPD, Lega-UDC). Una preoccupazione riguardante tanto le misure di sicurezza generali, quanto quelle relative al rispetto delle norme contro il coronavirus, che trova espressione in un’interpellanza presentata oggi. La stessa giunge dopo che la scorsa settimana il Municipio ha deciso di non autorizzare la manifestazione nella sua forma tradizionale, con tendine e tendoni, cortei e spacci nel centro cittadino, proprio perché la pandemia ancora non lo permette. Gli esercizi pubblici potranno da parte loro organizzarsi come credono, ovviamente badando ad evitare eventuali contagi, mentre il fulcro dell’evento sarà concentrato all’Espocentro (aspetto della questione su cui tuttavia l’atto parlamentare non entra in merito). «Di fatto quindi nel centro storico non ci sarà una manifestazione autorizzata con degli organizzatori conosciuti che si occupano della buona riuscita sotto tutti i punti di vista dell’evento», commentano. E concludono: «Ciò significa che questo compito, con la decisione presa dal Municipio, ricadrà totalmente sulla Città».

«Esiste un concetto?»

Ebbene, i consiglieri comunali chiedono anzitutto all’Esecutivo come pensa di garantire l’ordine pubblico durante le serate e dopo la chiusura dei locali nel centro storico e sul viale Stazione, che cosa prevede il concetto di sicurezza sviluppato dal Municipio mancando il professionale supporto per la garanzia della sicurezza fornito in passato dalla Società Rabadan, come sono definite le eventuali collaborazioni con la Polizia cantonale, le polizie comunali e le agenzie di sicurezza, e come si pensa di agire «ripensando alle misure di sicurezza messe in campo in passato per tutelare i cittadini da possibili atti inconsulti» (con riferimento agli automezzi posizionati trasversalmente nei punti nevralgici).

Che dire a commerci e ristoranti?

Tiziano Zanetti, Sacha Gobbi, Brenno Martignoni-Polti, Ivan Ambrosini, Silvia Gada e Vito Lo Russo chiedono anche «quale sarà l’atteggiamento del Municipio nella concessione di eventuali richieste di chiusura posticipate dei ritrovi pubblici», e se sono da prevedere dei cambiamenti rispetto alla situazione usuale. E ancora: «Come si assicura il Municipio che vengano fatte rispettare le norme Covid dai ristoratori, in particolare nelle immediate vicinanze dei locali, durante le serate e dopo la chiusura?». Quali inoltre le tempistiche e i contenuti delle comunicazioni istituzionali per informare in modo corretto e tempestivo tutte le realtà coinvolte? Infine: «Per commercianti e ristoratori l’assenza del carnevale nel centro cittadino peserà molto sugli incassi», sottolineano ritenendo che ciò indurrà queste categorie a trovare le modalità più consone per massimizzare il profitto. E allora, «che indicazioni ritiene di dover dare il Municipio in questo senso? Verranno opportunamente concesse deroghe per l’allestimento di spazi esterni coperti in modo da offrire più sicurezza ai clienti?».

