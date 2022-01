«Qualsiasi sarà l’esito della votazione occorrerà continuare a parlarsi, perché i problemi rimarranno e andranno affrontati». È questo l’unico consiglio che Roland David, da noi intervistato, si sente di dare ai quattro Comuni della Bassa Leventina che domenica 13 febbraio voteranno il progetto di aggregazione frutto di anni di lavoro e discussioni. Ed è un consiglio che giunge da uno che di fusioni ne sa. Sindaco di Faido dal 2000 al 2021, e presidente della relativa Commissione, può infatti essere considerato tra i padri dell’unione della media valle, realizzata a tappe tra il 2005 ed il 2015. L’unica finora realizzata in Leventina. Partiamo proprio da qui: come lo si può spiegare? «A differenza dell’alta e della bassa valle, Faido era già il fulcro dei servizi nel suo comprensorio, si pensi in primis alle scuole, e questo ha costituito un punto di partenza favorevole: la nostra leadership era insomma già riconosciuta. Questo non vale per gli altri due comprensori citati, i cui Comuni sono piuttosto equivalenti».

Ciò detto, anche quello della nuova Faido non è stato un percorso facilissimo. Il primo progetto comprendeva ben 11 Comuni del comprensorio su 12, e nonostante l’appoggio della maggioranza dei votanti, nel 2004, fu bocciato da 6 realtà. «Allora cambiammo strategia partendo dal nucleo di Comuni favorevoli, per poi procedere a tappe con gli altri, seguendo e costruendo il consenso», ricorda Roland David. Quale il segreto dei successi che seguirono, con tre voti favorevoli nel 2005, 2011 e 2015? «Come dicevo l’aspetto fondamentale, che non è mai venuto meno, è stato quello del rispetto reciproco tra le persone, che si è mantenuto anche con i contrari. Sappiamo che in altri contesti il fallimento di una fusione ha generato delle scorie importanti, ciò che da noi non è successo: abbiamo continuato a collaborare e questo ha permesso di lavorare per il bene collettivo». Indipendentemente dall’esito, insomma, «bisogna essere sempre pronti a lavorare insieme, perché i problemi rimangono sul tavolo». Secondo l’ex sindaco, che ha lasciato la politica un anno fa, occorre quindi «riuscire a mantenere aperti i canali di comunicazione e salvaguardare i rapporti personali perché, a prescindere dall’esito del progetto, i problemi devono pur essere affrontati».

«Essere vicini al cittadino»

L’auspicio di Roland David è comunque quello che la fusione abbia successo, anche perché ritiene che questo tassello potrà contribuire a rafforzare tutta la valle. A quel punto occorrerà rimboccarsi le maniche. Anzitutto perché l’iniziale riorganizzazione amministrativa e gestionale è un lavoro enorme. «Un’aggregazione comporta un sacco di cambiamenti», sottolinea. «Il territorio diventa più grande, occorre essere molto ben coordinati, bisogna capire come essere sempre vicini alla popolazione». L’ex sindaco invita poi a puntare sulla capacità progettuale che il nuovo Comune acquisirà «senza però perdere di vista il concetto appena citato, in primis la prossimità al cittadino, ciò che permette di avere la popolazione sulla stessa barca. È necessario lavorare sui progetti, che sono importanti, senza però dimenticare la gestione corrente e i problemi quotidiani, che i cittadini valutano in maniera molto importante». Le classiche buche sulla strada, lo sgombero della neve, la raccolta dei rifiuti. Questioni terre à terre: «Esatto, parliamo dei servizi che il Comune fornisce ai cittadini».

«Avevamo già la leadership»

Faido è riuscito a lavorare bene su entrambi i fronti citati? Quale il bilancio? «Penso si possa affermare che il risultato sia positivo, vedendo anche come la popolazione sta rispondendo. Inoltre sicuramente abbiamo potuto fare tante cose che, senza l’aggregazione, non sarebbe stato possibile concretizzare, e che di conseguenza non avrebbero potuto creare i relativi posti di lavoro». Roland David cita la copertura della pista di ghiaccio e lo sviluppo del centro ricreativo attorno alla scuola, con investimenti per oltre 7 milioni di franchi; l’acquisizione degli impianti di risalita di Carì; l’assunzione di un animatore comunale; il riscatto delle linee elettriche poi date in gestione alla locale Cooperativa elettrica. E poi ci sono le finanze: «Nonostante tutto abbiamo visto che il nuovo Comune di Faido, formato da singole realtà tutt’altro che ricche, è in grado di lavorare in maniera autonoma, a tal punto che per il 2022 il moltiplicatore è stato abbassato dal 100 al 95%». «Poi chiaramente - precisa - ci sono degli aspetti su cui occorre lavorare ancora perché come detto il territorio è ampio e le frazioni sono numerose: in questo senso vanno investite risorse per essere sempre vicini al cittadino, anche dal punto di vista dell’informazione. Ribadisco che la prossimità è fondamentale. Ciò detto, il bilancio è sicuramente positivo, nel senso che i pro superano nettamente i contro».

