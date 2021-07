Non sappiamo dove alloggiò. E non siamo nemmeno a conoscenza di cosa lo ammaliò. Sta di fatto che Albert Einstein, almeno un’estate (una calda estate, ci ricordano le cronache), la trascorse ad Airolo con i suoi genitori Hermann (proprietario di un’azienda di macchinari elettrici) e Pauline e la sorella Maja. Il padre della relatività nel 1895, a 16 anni, passò le ferie nel Comune altoleventinese. Delle settimane di spensieratezza, presumiamo, per un adolescente che in pochi anni aveva cambiato casa ben tre volte: Ulma, Monaco di Baviera e Pavia. Nel 1896 l’ennesimo trasferimento, a Berna, e poi a Milano anche se lui rimase per un po’ in Svizzera per proseguire il percorso scolastico. Alcuni biografi sostengono che nel borgo dell’alto Ticino Einstein fu preso sotto l’ala protettrice di un amico di famiglia, Luigi Luzzatti, allora ministro del Tesoro del Regno d’Italia, in seguito presidente del Consiglio per un anno.