«Queste manifestazioni sono importanti per la coesione nazionale». E se a dirlo è un consigliere federale – nella fattispecie Alain Berset – allora bisogna proprio sottolinearlo con l’evidenziatore. Parole, quelle del ministro con la passione per il piano jazz, pronunciate nel 2019 in occasione della Festa federale della musica popolare che si svolse a Crans-Montana. Circa 80.000 persone raggiunsero la località turistica vallesana per godere a 360 gradi di uno spaccato importantissimo della cultura del nostro Paese messa in scena da 150 formazioni e 700 musicisti. Un successo di pubblico e di visibilità, alla luce delle dirette radiotelevisive e della forza dei social media, con quasi 2 milioni di visualizzazioni in tutto il mondo. Basta cliccare ancora oggi, ad esempio, su Instagram con l’hashtag Volksmusikfest per trovare immagini e video di quell’appuntamento e delle edizioni precedenti.

L’occasione di stare insieme

Nel settembre 2023 toccherà a Bellinzona ospitare l’evento, che per la prima volta si terrà nella Svizzera italiana. Nella Turrita sono attese 100.000 persone. Tante erano ad Aarau nel 2015, poco meno a Coira nel 2011 (75.000) ed a Stans nel 2007 (70.000). «La musica unisce la popolazione e occasioni come quelle della Festa federale consentono ai cittadini di ritrovarsi e di stare insieme», disse Alain Berset, il quale a Crans-Montana si recò personalmente per alcune ore di spensieratezza. Assieme a lui oltre 200 ospiti d’onore, compresi politici cantonali e federali. La capitale ticinese, come detto, sarà teatro dell’edizione numero 14 dell’appuntamento promosso dall’Associazione svizzera di musica popolare e dal comitato locale guidato dall’ex vicesindaco Andrea Bersani.

C’è grande attesa

Quattro giorni di festa, dal 21 al 24 settembre, durante i quali la musica popolare verrà sviscerata in tutte le sue sfaccettature. L’attesa è già febbrile: brevi stralci della conferenza stampa di ieri sono stati riportati anche da diversi media cartacei ed online d’Oltralpe. D’altronde il grande interesse non sorprende, soprattutto nella Svizzera interna. Lì eventi simili sono sentitissimi dalla popolazione. Vedremo lo stesso entusiasmo pure a Sud delle Alpi? Gli organizzatori ne sono certi, perché quando c’è da far festa i ticinesi non si fanno di certo pregare. Per limitarci a Bellinzona, come non accennare naturalmente al carnevale Rabadan, a PerBacco e al festival blues nonché agli arrivi di tappa del Tour de Suisse. Che Volksmusikfest sia, allora. Il conto alla rovescia è già partito.

