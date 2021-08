Cosa succederà ora? Adesso si tratta di sedersi allo stesso tavolo e vedere se si può collaborare. La concessione ventennale per la distribuzione di energia elettrica era scaduta a fine 2016 e Grono aveva deciso di non rinnovarla, optando per la costituzione - assieme a Lostallo e Soazza e, in futuro, forse anche di Cama - della Media Mesolcina Energia (MME). La SES tuttavia non ci sta a perdere un cliente così economicamente vantaggioso. E pertanto si era opposta alla decisione del Comune di riscattare gli impianti. Dato che non era stato possibile trovare un accordo in via bonaria, l’ente locale aveva interposto ricorso al Tribunale amministrativo. La sentenza è stata comunicata negli scorsi giorni e «non lascia spazio a interpretazioni di sorta», si legge nel comunicato odierno del Municipio di Grono e della MME. In mattinata i sindaci si riuniranno per prendere visione della decisione dei giudici. In attesa di conoscere le mosse della SES.