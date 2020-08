Quando il Comune più «caldo» incontra quello più «freddo»

Da un lato il paese più «caldo» della Svizzera. Dall’altro quello più «freddo». Ad unirli l’amicizia e, l’avrete capito, le temperature che vanno da un estremo all’altro. Grono e La Brévine distano oltre 300 chilometri, ma non sono mai stati così vicini come negli ultimi giorni. Complice la visita del sindaco del Comune bassomesolcinese Samuele Censi, il quale assieme alla famiglia ha trascorso il weekend lungo nel villaggio neocastellano in quanto oratore ufficiale dei festeggiamenti per il Natale della Patria.

Il rinvio per la pandemia

La sua è stata sì una trasferta per motivi istituzionali, ma anche e soprattutto all’insegna dell’impegno per una causa che accomuna entrambi i villaggi: la sensibilizzazione sui cambiamenti climatici. Non è un caso che Grono e La Brévine abbiano lanciato, nel...