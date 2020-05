In un periodo nel quale si parla molto delle case per anziani purtroppo a seguito dei decessi per la COVID-19, per una volta la notizia è di quelle positive. La Turrita e l’agglomerato in generale si arricchiscono di una nuova struttura per la terza età, voluta per consentire la permanenza a domicilio (come se gli ospiti, insomma, non avessero mai lasciato la propria abitazione) dei cittadini con i capelli grigi. «È pensata apposta per loro, senza barriere architettoniche e con l’obiettivo di favorire l’incontro fra i residenti, di modo che non si sentano soli e possano socializzare», spiega al CdT Nicola Grossi. Il quale aggiunge subito la particolarità della Residenza Adelina, ossia il coinvolgimento del custode sociale di quartiere. Questa importantissima figura, con qualifiche socio-sanitarie, offrirà attività di cura, di assistenza e di prevenzione primaria oltre che a fungere da punto di riferimento per gli ospiti e per i loro familiari. Fra gli altri compiti che dovrà assolvere annotiamo, in special modo, la prevenzione e la riduzione dell’isolamento sociale. Un fenomeno che troppo spesso tocca da vicino gli anziani. Anche fisicamente il custode «vivrà» nell’istituto, dato che a pianoterra è previsto un locale apposito.