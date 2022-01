«Rilanciare gli sport di scivolamento sulla neve sul nostro territorio coinvolgendo parzialmente anche cinque località sciistiche del Bellinzonese e valli». È lo scopo della nuova sponsorizzazione fornita dall’Organizzazione turistica regionale Bellinzonese e Alto Ticino (OTR) a TiSki, Federazione sci Svizzera italiana.

Dal 1. gennaio, si osserva in un comunicato diffuso proprio da TiSki, l’ente turistico locale ne è infatti diventato ufficialmente sponsor per due stagioni, con opzione di prolungamento per altre due. L’OTR sosterrà TiSki nelle sue attività a favore degli sport di scivolamento sulla neve, dei giovani della Svizzera italiana e della competizione, dando un importante contributo a tutte le manifestazioni di TiSki, dagli eventi dedicati al grande pubblico alle competizioni regionali, nazionali ed internazionali, nonché un aiuto diretto a determinati atleti della federazione.

I grandi eventi sostenuti per l’inverno 2021-2022 sono le prove FIS nazionali di sci nordico a Campra, andate in scena dal 28 al 30 dicembre scorsi, e la Raiffeisen FIS Freestyle Europa Cup di Airolo in calendario dal 18 al 21 marzo. Tra le manifestazioni di sci popolari ci sono invece il Raiffeisen Kids Ski Day di Campo Blenio del 15 gennaio e quello di Airolo-Lüina del 2 febbraio, la Telemarkada del Nara del 26 e 27 febbraio e il Gigantissimo di Carì in programma l’11 marzo.

Inoltre, l’OTR appoggerà TiSki nelle sue campagne promozionali e nella sua attività di marketing legata alle proprie attività sulle piste da sci. «Un aspetto innovativo e fondamentale di questo progetto – si evidenzia ancora – è inoltre il coinvolgimento delle cinque maggiori stazioni sciistiche della regione Bellinzona e valli». Airolo-Pesciüm, Campo Blenio, Campra, Carì e Nara si sono infatti subito «dimostrate interessate a questa nuova collaborazione e la sosterranno attivamente con l’obiettivo di promuovere ulteriormente gli sport di scivolamento sulla neve nell’Alto Ticino».

Soddisfazione reciproca

Andrea Rinaldi, vicepresidente di TiSki e promotore di questa nuova collaborazione, sottolinea che «questa importante sinergia permetterà a TiSki di consolidare la propria presenza sul territorio dell’Alto Ticino migliorando radicalmente la propria immagine di vicinanza alla base: le nostre stazioni invernali sono il vivaio di casa e con i nostri 50 Sci club non smettono mai di fornire talenti al movimento cantonale. È una grande opportunità in un concetto moderno di promozione, dallo sport amatoriale a quello di prestazione, e che coinvolge tutti i livelli di attività TiSki. Ci tengo dunque a ringraziare tutti gli attori coinvolti in questo progetto».

L’entusiasmo della federazione è condiviso anche dall’OTR Bellinzonese e Alto Ticino che, come dichiara il direttore Juri Clericetti, è «fiera di sostenere le attività invernali collaborando con TiSki, che permetterà di rinforzare la promozione turistica, di creare delle importanti sinergie per il territorio e di sostenere in modo attivo le stazioni sciistiche della regione». Ora manca «solo» la neve, che si spera possa cadere presto e copiosa sulle montagne del nostro comprensorio.

